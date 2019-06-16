Большие перемены: смотрите, сколько будет стоить алкоголь на паромах Tallink после снижения акциза

Tallink обнародовал финскому изданию Taloussanomat, сколько будут стоить продаваемые на их паромах алкогольные напитки после вступающего в силу с июля снижения акциза на 25 процентов, пишет Postimees.
Например, если до сих пор упаковка пива из 24 банок в зависимости от бренда на паромах Tallink стоила 16,90 - 18,90 евро, то с июля ее можно будет купить за 12,90 - 15,90 евро. Если пол-литра водки сейчас на пароме Tallink стоит в зависимости от марки 8,90 - 15,90 евро, после снижения акция будет стоит 6,90 – 13,90 евро.
Другие судоходные компании еще не обнародовали цифры, но, например, Viking Line сообщила изданию, что они также сразу после снижения акциза уменьшат цены, но конкретные цифры еще подсчитываются. Eckerö Line сообщила, что точные цифры будут озвучены в конце этого месяца.