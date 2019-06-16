Большие перемены: смотрите, сколько будет стоить алкоголь на паромах Tallink после снижения акциза

Например, если до сих пор упаковка пива из 24 банок в зависимости от бренда на паромах Tallink стоила 16,90 - 18,90 евро, то с июля ее можно будет купить за 12,90 - 15,90 евро. Если пол-литра водки сейчас на пароме Tallink стоит в зависимости от марки 8,90 - 15,90 евро, после снижения акция будет стоит 6,90 – 13,90 евро.