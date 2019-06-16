Видео: МуПо бьет тревогу из-за опасного поведения водителей автобусов в Таллинне
Муниципальная полиция (МуПо) обеспокоена тем, что туристические автобусы загромождают главную улицы центра Таллинна. Все это приводит к возникновению опасных дорожных ситуаций как для водителей, так и для пешеходов, пишет Postimees.
В Таллинне наплыв туристических автобусов — колонны автобусов паркуются на обочинах главных улиц, мешая движению перегруженных дорог и приводя к возникновению опасных дорожных ситуаций. Наиболее критическими местами являются Пярнуской шоссе и бульвар Мере, где патрули МуПо вынуждены постоянно там, где запрещена парковка, призывать к порядку и направлять на специальную парковку водителей автобусов.
На Пярнуском шоссе, возле парка Таммсааре неправильно припаркованные автобусы подвергают опасности переходящих пешеходный переход людей, поскольку транспорт заслоняет поле зрения как для пешеходов, так и для водителей.
Глава МуПо Айвар Тоомпере говорит, что ситуация очень серьезная: «Вопрос времени, когда там произойдет какое-то ДТП».
«В прошлом году город построил для автобусов специальную парковку вблизи порта и Старого города — на улице Петроолеуми. Смысл был в том, что автобусы доставляют туристов в центр города и направляются туда ждать. Когда экскурсия заканчивается, звонит гид водителю и автобус забирает людей в условленном месте», - говорит Тоомпере, отмечая, что, к сожалению, парковка стоит пустой и город захламляют туристические автобусы.