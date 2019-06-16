Видео: МуПо бьет тревогу из-за опасного поведения водителей автобусов в Таллинне

В Таллинне наплыв туристических автобусов — колонны автобусов паркуются на обочинах главных улиц, мешая движению перегруженных дорог и приводя к возникновению опасных дорожных ситуаций. Наиболее критическими местами являются Пярнуской шоссе и бульвар Мере, где патрули МуПо вынуждены постоянно там, где запрещена парковка, призывать к порядку и направлять на специальную парковку водителей автобусов.

На Пярнуском шоссе, возле парка Таммсааре неправильно припаркованные автобусы подвергают опасности переходящих пешеходный переход людей, поскольку транспорт заслоняет поле зрения как для пешеходов, так и для водителей.

Глава МуПо Айвар Тоомпере говорит, что ситуация очень серьезная: «Вопрос времени, когда там произойдет какое-то ДТП».