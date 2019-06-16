Чудом осталась цела: в Таллинне велосипедистка вылетела на дорогу прямо перед автобусом
Водитель таллиннского городского автобуса Андрей прислал в редакцию Rus.Postimees видео, на котором заснято, как безответственное поведение велосипедистки чуть не привело к тяжелому ДТП.
Инцидент произошел вчера, 15 июня, в 16.30 на Козе-теэ в Пирита: на дорогу перед самым автобусом неожиданно выехала велосипедистка. Женщина чудом осталась цела, благодаря быстрой реакции водителя. «Хотелось бы поздравить дамочку с внеочередным днем рождения и пожелать быть менее беспечной, а также напомнить, что вокруг кипит жизнь и порой эта жизнь бывает очень суровой», - обратился к нарушительнице ПДД на велосипеде водитель Андрей.
Ситуация кажется еще более абсурдной, поскольку буквально в нескольких метрах находится пешеходный переход. Хотя и он не давал бы право велосипедистке пересекать дорогу, не сбавляя скорости и не слезая с велосипеда.
Смотрите видео и соблюдайте ПДД!