Мужчину, жестоко избившего жительницу Ласнамяэ, не выпустят из тюрьмы

Вируский уездный суд на этой неделе отказал в условно-досрочном освобождении из тюрьмы Игорю Кулакову, который был приговорен к семи годам лишения свободы за жестокое избиение жительницы Ласнамяэ в ноябре 2015 года.
По оценке суда, освобождение Кулакова из тюрьмы под электронное наблюдение не является оправданным, поскольку есть достаточные основания полагать, что после выхода на свободу он может продолжать совершать преступления, передает Rus.ERR.
Против выхода Кулакова на свободу по УДО были также тюрьма и прокуратура.
"Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в окружном суде", - сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Вируского уездного суда Майли Ыунааэд.
По версии прокуратуры, которая нашла подтверждение в Харьюском уездном суде, Игорь Кулаков 24 ноября 2015 года, вооружившись металлическим предметом весом полтора килограмма, напал на улице Лийкури на 63-летнюю женщину.