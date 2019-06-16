Мужчину, жестоко избившего жительницу Ласнамяэ, не выпустят из тюрьмы

По оценке суда, освобождение Кулакова из тюрьмы под электронное наблюдение не является оправданным, поскольку есть достаточные основания полагать, что после выхода на свободу он может продолжать совершать преступления, передает Rus.ERR.

Против выхода Кулакова на свободу по УДО были также тюрьма и прокуратура.

"Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в окружном суде", - сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Вируского уездного суда Майли Ыунааэд.