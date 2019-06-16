Вс, 16.06.2019
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  • В Дни моря из центра Таллинна в Какумяэ можно будет доехать на специальном автобусе

В Дни моря из центра Таллинна в Какумяэ можно будет доехать на специальном автобусе

Парад на Дни моря. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sander Ilvest

В связи с проведением Таллиннских дней моря с 13 по 14 июля между Пассажирским портом и Какумяэской гаванью вновь будет ходить временная автобусная линия №81.

У автобуса будут следующие остановки: Пассажирский порт (А-терминал), Летная гавань, Ноблесснера, Зоопарк,  Рокка аль Маре,  Какумяэская гавань, Рокка аль Маре, Зоопарк, Ноблесснера, Летная гавань, Пассажирский порт (А-терминал), сообщает портал rus.err.ee со ссылкой на Департамент транспорта.

Аналогичный автобусный маршрут действовал в Таллинне и в предыдущие несколько лет во время проведения Дней моря.

Во время очередных Дней моря, которые пройдут с 12 по 14 июля, на территории Пассажирского порта будут закрыты для движения улицы Лаэва и Куунари.

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