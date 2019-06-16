На косуль начнут охотиться чаще

В рамках состоявшейся на этой неделе встрече было отмечено, что численность косуль имеет тенденцию расти, а потери, вызванные животными, высоки. В прошлом году численность косуль в эстонских лесах достигла 82 процентов от общего количества крупных животных.

«Объем квот на отлов должен быть значительно увеличен», - заявил специалист отдела живой природы Агентства окружающей среды Рауно Веэроя, участвовавший во встрече. Если говорить конкретно, в ближайшие недели станет известно, когда будет проведен окончательный анализ и будут оформлены конкретные предложения по объемам квот. В прошлом сезоне было рекомендовано охотиться на тридцать тысяч особей. По мнению экспертов по мониторингу дикой природы, важно, чтобы объемы охоты в уездных охотничьих советах были поделены с учетом действующей ситуации.

«Есть области, где косуль меньше, но их численность в целом резко возросла. Об этом свидетельствует большое количество дорожно-транспортных происшествий, помимо ущерба лесу — 4400 животных было убито в прошлом году», - заявил президент Эстонского общества охотников Маргус Пууст.