Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево: один человек в больнице, личность водителя устанавливают

Вчера, 15 июня, в 14.21 в Тартумаа в поселке Ранну возле улицы Рингтеэ, 17 произошло ДТП: на крутом повороте автомобиль BMW 530D вылетел с дороги и врезался в дерево. Находившийся в автомобиле 24-летний мужчина доставлен в Клинику Тартуского университета. Кто сидел за рулем, выясняется.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло девять тяжелых ДТП, в которых пострадали восемь человек и погибли двое. Также были задержаны 22 нетрезвых водителя, по предварительным данным, у всех выявлены признаки употребления алкоголя.