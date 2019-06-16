Вс, 16.06.2019
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  • Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево: один человек в больнице, личность водителя устанавливают

Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево: один человек в больнице, личность водителя устанавливают

Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Фото иллюстративное

ФОТО: Lugeja foto.

Вчера в Тартумаа произошло тяжелое ДТП, в ходе которого пострадал один человек.

Вчера, 15 июня, в 14.21 в Тартумаа в поселке Ранну возле улицы Рингтеэ, 17 произошло ДТП: на крутом повороте автомобиль BMW 530D вылетел с дороги и врезался в дерево. Находившийся в автомобиле 24-летний мужчина доставлен в Клинику Тартуского университета. Кто сидел за рулем, выясняется.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло девять тяжелых ДТП, в которых пострадали восемь человек и погибли двое. Также были задержаны 22 нетрезвых водителя, по предварительным данным, у всех выявлены признаки употребления алкоголя. 

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