В Тихом океане зафиксировали два сильных землетрясения

Возле берегов Новой Зеландии зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 7,2 балла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США.
Согласно размещенным на ее сайте данным, подземные толчки произошли 15 июня в 22:55 по времени UTC.
Очаг землетрясения залегал на глубине 34,4 км, а эпицентр располагался на расстоянии 103 км к северо-востоку от острова Л’Эсперанс.
Информации о жертвах или разрушениях нет.
Геологическая служба также сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 балла в 21:56 по UTC у берегов островного королевства Тонга в Тихом океане.
Эпицентр этого землетрясения располагался в 97 км к северо-востоку от города Охонуа на острове Эуа, а очаг залегал на глубине 10 км; о возможных разрушениях, жертвах или угрозе цунами также не сообщается.