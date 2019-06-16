В Тихом океане зафиксировали два сильных землетрясения

Согласно размещенным на ее сайте данным, подземные толчки произошли 15 июня в 22:55 по времени UTC.

Очаг землетрясения залегал на глубине 34,4 км, а эпицентр располагался на расстоянии 103 км к северо-востоку от острова Л’Эсперанс.

Информации о жертвах или разрушениях нет.

Геологическая служба также сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 балла в 21:56 по UTC у берегов островного королевства Тонга в Тихом океане.