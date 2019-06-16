Вс, 16.06.2019
Если мэра интересует имидж Таллинна, он мог бы спросить себя, какое мы произведем впечатление, если похерим эту возможность. Юхан Рауд

Митрополиту Евгению продлили рабочую визу

Митрополит Евгений.

ФОТО: Tairo Lutter

Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений все еще не получил постоянный вид на жительство в стране, передает Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.

На этой неделе ему продлили рабочую визу, которая будет действовать до марта 2020 года. 

При этом сам митрополит не сильно переживает поэтому поводу, в большей степени его волнуют насущные проблемы Эстонской православной церкви.   

В начале года митрополит Евгений сказал, что готов учить эстонский язык, чтобы обратиться к пастве и на эстонском, но сегодня, говорит он, дела мешают ему приступить к изучению языка. 

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