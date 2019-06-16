Митрополиту Евгению продлили рабочую визу

На этой неделе ему продлили рабочую визу, которая будет действовать до марта 2020 года.

При этом сам митрополит не сильно переживает поэтому поводу, в большей степени его волнуют насущные проблемы Эстонской православной церкви.

В начале года митрополит Евгений сказал, что готов учить эстонский язык, чтобы обратиться к пастве и на эстонском, но сегодня, говорит он, дела мешают ему приступить к изучению языка.