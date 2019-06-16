Заказала еды на 100 тысяч долларов: жена премьер-министра Израиля получила судимость

Жене премьера предъявили обвинения в нецелевом расходовании государственных средств на сумму в 100 тысяч долларов в июне 2018 года. В обвинительном заключении указывалось, что Сара Нетаньяху целенаправленно обходила установленные правила и заказывала в официальную резиденцию премьера еду у различных известных шеф-поваров, даже когда штатный повар был на месте. Указывалось, что делалось это в координации с сотрудниками особняка.

В ходе следствия супруга премьера пошла на сделку и призналась, что «умышленно использовала ошибку другого лица». Таким образом обвинение было изменено на менее серьезное — первоначально ей вменяли мошенничество, незаконное обогащение и обман общественного доверия.

В итоге суд приговорил Нетаньяху к выплате 55 тысяч шекелей (13,5 тысяч евро), она получила судимость. При этом государство оставило за собой право подать в суд по гражданским делам ради выплаты еще 175 тысяч шекелей (43,2 тысяч евро).