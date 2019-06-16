Николай Дегтяренко: правительство – это слуги народа, а не коллектив экспериментаторов

Меня, кстати, не особенно удивил союз центристов и консерваторов. Говорят, что крайности смыкаются.

Первое правительство Юри Ратаса сделало ставку на инвестиции в строительный сектор. Строительные компании, часто связанные с правительственными чиновниками неформальными отношениями, очень быстро исчерпали возможности развития, столкнувшись с дефицитом рабочей силы. В результате ввод жилья в Таллинне немного вырос, но цена на недвижимость на первичном и вторичном рынке увеличилась существенно.

Так, в 2019 году цена одного квадратного метра жилья в Таллинне выросла на 6%. При этом объем ввода жилья снизился. Это убедительно доказывает, что государственные инвестиции в одну отрасль превращают экономику в «хромую утку».

Неудивительно, что при такой политике уже в этом году промышленность Эстонии впала в лихорадочное состояние: в январе отмечен рост в 0,2%, затем в феврале снижение до -1,6%, в марте рост до 0,6%. Самое тревожное – резкое сокращение инвестиций в инновации. Так, фонд инвестирования стартапов EstVCA за год потерял 40 млн евро, а в фонде EstBAN сокращения составили 40%.

По данным SEB, 48% малых и средних предприятий Эстонии уже отказались от планов по внедрению инноваций. А ведь инновации и цифровая экономика – это будущее Эстонии и ее стратегическое преимущество. Однако Эстония рискует потерять все свои преимущества из-за резкого снижения конкурентоспособности своей продукции, поскольку издержки на ее производство растут вместе с ростом зарплат и налогов на доходы.

По данным SEB, 48% малых и средних предприятий Эстонии уже отказались от планов по внедрению инноваций.

Манипуляции правительства Юри Ратаса с налоговой политикой и волюнтаристские решения по повышению заработной платы в бюджетной сфере привели к тому, что в Эстонии одно за другим закрываются предприятия, разоряются мелкие компании-перевозчики, неспособные конкурировать с перевозчиками, получающими дотации от государства.

Теперь министры от EKRE ведут себя, как слон в посудной лавке: каждое движение ведет к битью посуды, то есть краху экономической политики. Так, заявления Марта Хельме о необходимости продать государственную телерадиокомпанию, чтобы повысить зарплаты спасателей и полицейских, свидетельствует о кризисе идей в головах чиновников. Правительство думает, что можно стимулировать спрос и обеспечить рост экономики. Это давняя теория Джона Кейнса, которая не выдержала проверку временем.

Если доходы граждан растут без привязки к реальному росту производительности труда, то это ведет только к разгону инфляции. А самое главное, что в условиях открытого рынка государство гарантирует себе только получение налога с оборота, а остальные деньги, оставленные покупателем в магазине, уйдут за границу – в Польшу, Латвию, Литву и другие страны, чья продукция дешевле, чем эстонская.