Николай Дегтяренко: правительство – это слуги народа, а не коллектив экспериментаторов

Не мешайте среднему классу страны и всем самостоятельным людям строить будущее Эстонии как открытого европейского государства, где сильный имеет работу, слабый – заботу, а правительство – это слуги народа, а не коллектив экспериментаторов, пишет член Маардуского горсобрания Николай Дегтяренко.
Малый и средний бизнес в Европе – это основа экономики и генератор подоходного налога, потому что до 70% жителей Евросоюза, занятых в экономике, трудятся на средних и малых предприятиях. В Эстонии эта доля еще выше – до 90%. Малые и средние предприятия в нашей стране производят значительную часть импортной и экспортной продукции. Но самое главное, 100% стартапов создается в Эстонии именно в сфере малого и среднего бизнеса. Поэтому от самочувствия среднего класса Эстонии зависит и успешность эстонской экономики.
Согласно опросу, проведенному по просьбе Центра денежно-кредитной информации Swedbank, около трети населения Эстонии считают себя средним классом. Характеристики среднего класса - это, прежде всего, наличие личного жилья, возможность совершать дополнительные расходы после совершения необходимых ежемесячных покупок и оплаты счетов, возможность позволить себе купить новый или подержанный автомобиль и, по крайней мере, один раз в год побывать в отпуске заграницей.
Нынешнее правительство, похоже, делает все возможное, чтобы придушить малый и средний бизнес в стране.
В Эстонии представители среднего класса имеют ежемесячный чистый доход от 1450 до 2200 евро. Однако нынешнее правительство, похоже, делает все возможное, чтобы придушить малый и средний бизнес в стране. И в этом второе правительство Юри Ратаса практически ничем не отличается от первого, которое уже обнулило все прежние достижения Эстонии, распотрошило финансовые резервы и разогрело инфляцию до самой высокой в Европе.
А новое правительство принесло еще больше авантюризма в экономическую политику. «Рост среднего класса поддерживается высокой занятостью, ростом доходов и продвижением бизнеса. Размер среднего класса также зависит от налоговой политики. Несмотря на то, что высокая занятость в Эстонии и быстрый рост заработной платы способствуют повышению уровня жизни людей, повышение стоимости рабочей силы снижает прибыльность компаний и препятствует повышению конкурентоспособности», - говорит экономист Тыну Мертсин.
Когда министры и политики от EKREобещают выбросить на помойку прежние экономические догмы и все поставить с головы на ноги, я это понимаю, как обещание свернуть голову государству и ввергнуть страну в хаос. Почему? Да потому что экономическая и финансовая система Эстонии до прихода во власть Юри Ратаса работали достаточно хорошо и обеспечили Эстонии первое место на всем постсоветском пространстве по темпам экономического роста в сочетании с ростом доходов граждан.
Во всем мире увеличение доли среднего класса – это ориентир для социальной и экономической политики государства. Похоже, в Эстонии хотят это правило отменить. Меня, кстати, не особенно удивил союз центристов и консерваторов. Говорят, что крайности смыкаются. Так и в Эстонии левые популисты и правые популисты нашли друг друга и слились в экстазе, порождая чудовищное дитя кризиса. Именно этого ребенка Март Хельме хочет поставить на ноги? Логика действий правительства простая: резко увеличить государственные расходы за счет кредитов. Но эта простота хуже воровства, потому что рост государственного долга Эстонии и так уже самый быстрый по темпам в еврозоне, а по величине структурного дефицита государственного бюджета в 2,1% Эстония заняла непочетное 1 место в Евросоюзе.
Меня, кстати, не особенно удивил союз центристов и консерваторов. Говорят, что крайности смыкаются.
Первое правительство Юри Ратаса сделало ставку на инвестиции в строительный сектор. Строительные компании, часто связанные с правительственными чиновниками неформальными отношениями, очень быстро исчерпали возможности развития, столкнувшись с дефицитом рабочей силы. В результате ввод жилья в Таллинне немного вырос, но цена на недвижимость на первичном и вторичном рынке увеличилась существенно.
Так, в 2019 году цена одного квадратного метра жилья в Таллинне выросла на 6%. При этом объем ввода жилья снизился. Это убедительно доказывает, что государственные инвестиции в одну отрасль превращают экономику в «хромую утку».
Неудивительно, что при такой политике уже в этом году промышленность Эстонии впала в лихорадочное состояние: в январе отмечен рост в 0,2%, затем в феврале снижение до -1,6%, в марте рост до 0,6%. Самое тревожное – резкое сокращение инвестиций в инновации. Так, фонд инвестирования стартапов EstVCA за год потерял 40 млн евро, а в фонде EstBAN сокращения составили 40%.
По данным SEB, 48% малых и средних предприятий Эстонии уже отказались от планов по внедрению инноваций. А ведь инновации и цифровая экономика – это будущее Эстонии и ее стратегическое преимущество. Однако Эстония рискует потерять все свои преимущества из-за резкого снижения конкурентоспособности своей продукции, поскольку издержки на ее производство растут вместе с ростом зарплат и налогов на доходы.
По данным SEB, 48% малых и средних предприятий Эстонии уже отказались от планов по внедрению инноваций.
Манипуляции правительства Юри Ратаса с налоговой политикой и волюнтаристские решения по повышению заработной платы в бюджетной сфере привели к тому, что в Эстонии одно за другим закрываются предприятия, разоряются мелкие компании-перевозчики, неспособные конкурировать с перевозчиками, получающими дотации от государства.
Теперь министры от EKRE ведут себя, как слон в посудной лавке: каждое движение ведет к битью посуды, то есть краху экономической политики. Так, заявления Марта Хельме о необходимости продать государственную телерадиокомпанию, чтобы повысить зарплаты спасателей и полицейских, свидетельствует о кризисе идей в головах чиновников. Правительство думает, что можно стимулировать спрос и обеспечить рост экономики. Это давняя теория Джона Кейнса, которая не выдержала проверку временем.
Если доходы граждан растут без привязки к реальному росту производительности труда, то это ведет только к разгону инфляции. А самое главное, что в условиях открытого рынка государство гарантирует себе только получение налога с оборота, а остальные деньги, оставленные покупателем в магазине, уйдут за границу – в Польшу, Латвию, Литву и другие страны, чья продукция дешевле, чем эстонская.
Накачивать открытую экономику бюджетными деньгами – это все равно что разводить в пруду золотых рыбок, не замечая, что пруд связан каналом с открытым морем. Как угрозу экономической стабильности можно оценивать и стремление EKRE ограничить трудовую миграцию в Эстонии. Но многие предприятия могут выживать только за счет дешевой рабочей силы, например, аграрный сектор, где зарплаты невысокие, а труд тяжелый. И очень трудно найти гражданина Эстонии, готового работать на сборе клубники или уборке навоза за 800-900 евро. А украинцы и белорусы соглашаются на такую работу, потому что средняя зарплата в Украине составляет 340 евро, а в Белоруссии – 400 евро.
Накачивать открытую экономику бюджетными деньгами – это все равно что разводить в пруду золотых рыбок, не замечая, что пруд связан каналом с открытым морем.
Поэтому самое главное, чего боится средний класс Эстонии – это потерять прибыль, бизнес и оставить без работы своих сотрудников в результате экономических экспериментов правительства Юри Ратаса. Среди моих знакомых-предпринимателей растут панические настроения и зреют планы по переводу своего бизнеса из Эстонии в другие страны Евросоюза, и даже в Украину или Грузию.
Пока в Эстонию въезжает больше трудовых мигрантов, чем выезжает. Но политика Мартина Хельме может привести к тому, что эстонцы опять вынуждены будут искать работу заграницей, а урожай эстонских ягод и овощей сгниет на корню. По данным различных опросов, более половины жителей Эстонии не доверяют правительству Юри Ратаса. Поэтому я предлагаю предпринимательскому сообществу Эстонии проявить инициативу и организовать конференцию по обсуждению состояния экономики Эстонии и ее перспектив.
Нас очевидным образом загоняют в тупик. Правительство кричит о демократии, а само проводит закулисные переговоры по бюджетной политике в Вихула, игнорируя мнение общественности и тех людей, которые создают экономику Эстонии и наполняют бюджет деньгами. Вы, министры от EKRE, хотите прямой демократии, вот и начните с себя и выйдите к народу со своими предложениями по бюджету и финансам.
Вы не нашли ничего лучшего, чем назначить министром финансов бывшего владельца кафе и с трудом нашли министра внешней торговли. Поверьте, в Эстонии достаточно умных людей, которые смогут дать вам совет, как нужно работать, и расскажут, какой хотят видеть Эстонию ее граждане.
И не мешайте среднему классу страны и всем самостоятельным людям строить будущее Эстонии как открытого европейского государства, где сильный имеет работу, слабый – заботу, а правительство – это слуги народа, а не коллектив экспериментаторов.