Министр финансов Мартин Хельме: я не превысил своих полномочий

В пятницу министр финансов Мартин Хельме сообщил, что так горячо отстаивал право вето Эстонии в финансовом вопросе ЕСМ, что в конце концов остался без союзников. Тем же вечером премьер-министр Юри Ратас сказал в эфире "Актуальной камеры", что Эстония поддерживала и поддержит ЕСМ.

Сегодня Мартин Хельме написал в Facebook, что не согласен со СМИ, которые пишут, что он превысил в Люксембурге свои полномочия.

«Соответствует действительности, что позиция правительства не дала мне права блокировать ЕСМ. Я этого и не сделал. В общем правительство поддерживает реформу ЕСМ. Однако правительство и Комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза уже несколько раз ранее подтверждали, что при принятии решения мы поддерживаем принцип единогласия. Это полномочие у меня было, и я до последнего отстаивал этот принцип», - пояснил он.

Хельме подтвердил, что никакого соло не было и добавил, что, видимо, кто-то не поверил, что когда-нибудь появится министр, который будет отстаивать интересы Эстонии так твердо.

«Почему я это сделал? Потому что мы говорим о сотнях миллионов (максимум - 1,3 миллиарда) денег эстонских налогоплательщиков, которые сейчас отмечаются для крупных банков в качестве экстренного кредита», - сказал он и добавил, что не требовал ни приостановки этой реформы, ни выхода Эстонии из ЕСМ.