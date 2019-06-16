Восстановление Нотр-Дама может занять больше пяти лет

Реставрацию собора Парижской Богоматери нельзя вести в спешке, поэтому она может занять более пяти лет. Такое мнение накануне в эфире радиостанции Europe1 высказал министр культуры Франции Франк Риестер, сообщает портал tut.by.
«Не нужно путать скорость со спешкой, — сказал он. — Президент [Франции Эммануэль Макрон] был прав, когда ставил задачу по восстановлению собора за пять лет, это позволило мобилизовать силы на эту работу. Однако очевидно, что в конечном итоге важно качество, и это означает, что через пять лет не все работы могут быть завершены».
Министр добавил, что собор может быть открыт для верующих и туристов раньше, «однако восстановительные работы снаружи будут еще продолжаться».
Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня.
По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля собора по невыясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.