Восстановление Нотр-Дама может занять больше пяти лет

«Не нужно путать скорость со спешкой, — сказал он. — Президент [Франции Эммануэль Макрон] был прав, когда ставил задачу по восстановлению собора за пять лет, это позволило мобилизовать силы на эту работу. Однако очевидно, что в конечном итоге важно качество, и это означает, что через пять лет не все работы могут быть завершены».