Началась операция по выводу газопровода Balticconnector на сушу

По сообщению Elering, для вывода из моря на сушу трубы диаметром около полуметра используется укладчик мощностью свыше 500 тонн, по мере вывода трубы из воды осуществляется сварка. Судно-укладчик Lorelay укладывает трубы длиной 179 м, в настоящее время в укладке задействованы более 200 человек.

После выхода трубопровода на сушу последует небольшая пауза, а затем на последней неделе июня километровый участок трубопровода состыкован с трассой протяженностью более 76 км так называемой золотой сваркой.

Газопровод Balticconnector по дну Финского залива соединит газовые сети Финляндии и Эстонии.

Подготовительные работы для укладки газовой трубы по дну залива были проведены в 2018 году.

Укладка труб на дно Финского залива завершится в июле, затем нитка газопровода будет протестирована на давление, трубы будут просушены изнутри и концы газопровода будут соединены с наземными частями Balticconnector на финском и эстонском берегах.

Строительство наземной части Balticconnector в Эстонии ведется по плану, идет строительство газокомпрессорных станций в Палдиски и Пуйату.

В соответствии с графиком идет и строительство элементов Balticconnector на суше в Финляндии. Сварные работы завершаются в июне, последние километры труб будут уложены в траншеи в августе. В Инкоо ведется строительство газокомпрессорной станции, она также будет сдана в августе. Тестовые пуски газа намечены на сентябрь, а к декабрю наземная часть трубопровода в Финляндии будет готова к сдаче в эксплуатацию.

Хотя по договору Balticconnector должен быть сдан в конце первого полугодия 2020 года, нынешний темп и ход работ позволяет предположить, что газовая смычка вступит в строй уже в начале 2020 года.

В начале следующего года ее посредством можно будет перегонять до 2,5 млн кубометров природного газа в сутки. После полного вступления газопровода в строй суточная его мощность может вырасти до 7,2 млн кубометров газа.

Общая стоимость проекта с учетом работ по укреплению газовых смычек между Эстонией и Латвией составит порядка 300 млн евро, из них более 200 млн евро вложит в проект Европейский Союз.