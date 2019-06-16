В 2020 году госэкзамены в школах начнутся 20 апреля

Период госэкзаменов начнется 20 апреля - в этот день учащиеся гимназий и профессиональных училищ будут сдавать экзамен по эстонскому языку как родному. 21 апреля к сдаче письменной части экзамена по эстонскому языку как второму приступят ученики русских школ, передает Rus.ERR.