Вс, 16.06.2019
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В 2020 году госэкзамены в школах начнутся 20 апреля

Госэкзамен

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Министерство образования и науки утвердило даты проведения государственных экзаменов на следующий учебный год.

Период госэкзаменов начнется 20 апреля - в этот день учащиеся гимназий и профессиональных училищ будут сдавать экзамен по эстонскому языку как родному. 21 апреля к сдаче письменной части экзамена по эстонскому языку как второму приступят ученики русских школ, передает Rus.ERR.

Экзамен по английскому языку также состоит из двух частей - письменная пройдет 4 мая, устная - с 5 по 8 мая.

Период госэкзаменов завершится 22 мая государственным экзаменом по математике.

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