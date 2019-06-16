Значительная часть Южной Америки осталась без электричества

В Аргентине и Уругвае, которые совместно используют общую электросеть, в воскресенье, 16 июня, произошло масштабное отключение энергии. Причиной стала "крупная неисправность" в электросети, заявили в аргентинской энергоснабжающей организации Edesur, передет dw.
Поломка аргентинской сети спровоцировала отключение электричества на территории всей страны, а также в ряде провинций соседнего Уругвая. Уругвайская энергетическая компания UTE уточняет, что проблема зафиксирована на аргентинской стороне.
Электричество отключилось примерно в 7 утра по местному времени, спустя час в некоторых прибрежных областях Уругвая энергоснабжение было восстановлено. Через несколько часов после блэкаута аргентинская компания Edesur сообщила о том, что началась подача электроэнергии в объединенную энергосистему столичного федерального округа и Большого Буэнос-Айреса. По данным энергокомпании, процесс нормализации займет несколько часов. В настоящее время продолжаются работы по устранению неполадок.
По информации аргентинской газеты La Nación, перебои с электричеством зафиксированы в нескольких регионах в Чили и Бразилии. Кроме того, затронут оказался и Парагвай, сообщает BBC.