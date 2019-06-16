Значительная часть Южной Америки осталась без электричества

Поломка аргентинской сети спровоцировала отключение электричества на территории всей страны, а также в ряде провинций соседнего Уругвая. Уругвайская энергетическая компания UTE уточняет, что проблема зафиксирована на аргентинской стороне.

Электричество отключилось примерно в 7 утра по местному времени, спустя час в некоторых прибрежных областях Уругвая энергоснабжение было восстановлено. Через несколько часов после блэкаута аргентинская компания Edesur сообщила о том, что началась подача электроэнергии в объединенную энергосистему столичного федерального округа и Большого Буэнос-Айреса. По данным энергокомпании, процесс нормализации займет несколько часов. В настоящее время продолжаются работы по устранению неполадок.