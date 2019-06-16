Картина дня: гибель человека на дороге, экстренная посадка самолета Nordica и начало съемок фильма в Таллинне

Автомобиль насмерть переехал лежавшего на дороге человека

Сегодня ночью в Вильяндимаа на дороге погиб мужчина, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Его смерть наступила при странных обстоятельствах. Читать далее...

Галерея: в Таллинне начались съемки массовых сцен фильма Нолана

Сегодня в шесть утра возле Горхолла собралось большое количество людей, чтобы принять участие в съемках массовых сцен фильма голливудского режиссера Кристофера Нолана. Читать далее...

Пилот Nordica развернул самолет и вернулся в Таллинн

Сегодня около восьми утра на направлявшемся из Таллинна в Вену самолете Nordica над Ригой обнаружили техническую неполадку. Пилот развернул самолет и вернулся в Таллинн. Читать далее...

Чудом осталась цела: в Таллинне велосипедистка вылетела на дорогу прямо перед автобусом

Водитель таллиннского городского автобуса Андрей прислал в редакцию Rus.Postimees видео, на котором заснято, как безответственное поведение велосипедистки чуть не привело к тяжелому ДТП. Читать далее...

Нарушители, трепещите: на дорогах Эстонии скоро появятся передвижные фоторадары

Сейчас идет тестовый период передвижных камер слежения за скоростью, полиция занимается обучением сотрудников. Передвижные камеры начнут использовать по всей Эстонии в первую очередь в тех местах, где происходят ДТП и где остановка автомобилей небезопасна. Читать далее...

Смотрите, сколько будет стоить алкоголь на паромах Tallink после снижения акциза

Tallink обнародовал финскому изданию Taloussanomat, сколько будут стоить продаваемые на их паромах алкогольные напитки после вступающего в силу с июля снижения акциза на 25 процентов. Читать далее...

Видео: МуПо бьет тревогу из-за опасного поведения водителей автобусов в Таллинне

Муниципальная полиция (МуПо) обеспокоена тем, что туристические автобусы загромождают главную улицу центра Таллинна. Все это приводит к возникновению опасных дорожных ситуаций как для водителей, так и для пешеходов. Читать далее...

Смотрите, какая погода будет в Эстонии во второй половине июня