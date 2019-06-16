Вс, 16.06.2019
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Во Франции сгорели двести пятьдесят тысяч литров коньяка

Пожар. Иллюстративное фото.

ФОТО: Päästeamet

Крупный пожар охватил погреб с коньяком емкостью двести пятьдесят тысяч литров во французском департаменте Шаранта, являющемся частью региона Коньяк. Об этом сообщил портал korrespondent.net со ссылкой на BFMTV.

Пожар вспыхнул в субботний полдень, семьдесят пожарных, прибывших для его ликвидации, взяли огонь под контроль во второй половине дня.

"Огонь охватил фотоэлектрические панели и распространился на винный погреб площадью двести м2, смежный дом и фермерский сарай общей площадью около тысячи м2", - сказал капитан Дэвид Барден с ведомственной пожарно-спасательной службы Шаранты.

"Нам удалось защитить соседний ликеро-водочный завод, внутри которого было около триста пятьдесят гектолитров, и дюжину сельскохозяйственных машин", - сказал он, добавив, что пожарным пришлось перерезать линию электропередачи двадцать тысяч вольт недалеко от места пожара.

Пожарные следили за местом происшествия всю ночь, поскольку в погребе все еще оставалось немного алкоголя и могло возникнуть новое возгорание.

"Коньяк имеет крепость сорок градусов и поэтому легковоспламеняющийся ", - сказал капитан Барден.

Пожары на винокурнях региона Коньяк довольно редкие, но особенно опасны, поскольку во время таких пожаров выделяется много тепла, мало дыма, а пламя синего цвета малозаметно.

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