Во Франции сгорели двести пятьдесят тысяч литров коньяка

Пожар вспыхнул в субботний полдень, семьдесят пожарных, прибывших для его ликвидации, взяли огонь под контроль во второй половине дня.

"Огонь охватил фотоэлектрические панели и распространился на винный погреб площадью двести м2, смежный дом и фермерский сарай общей площадью около тысячи м2", - сказал капитан Дэвид Барден с ведомственной пожарно-спасательной службы Шаранты.

"Нам удалось защитить соседний ликеро-водочный завод, внутри которого было около триста пятьдесят гектолитров, и дюжину сельскохозяйственных машин", - сказал он, добавив, что пожарным пришлось перерезать линию электропередачи двадцать тысяч вольт недалеко от места пожара.

Пожарные следили за местом происшествия всю ночь, поскольку в погребе все еще оставалось немного алкоголя и могло возникнуть новое возгорание.

"Коньяк имеет крепость сорок градусов и поэтому легковоспламеняющийся ", - сказал капитан Барден.