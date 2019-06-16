Вс, 16.06.2019
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Чем Тереза Мэй будет заниматься после отставки?

Тереза Мэй.

ФОТО: Reuters TV / Reuters/scanpix

Во время общения с детской аудиторией премьер-министр Британии Тереза Мэй рассказала в эфире телеканала Sky News, чем намерена заняться после ухода с поста главы правительства, передает news.ru.

В эфире телеканала Sky News она призналась, что желает оставить большую политику, ведь это позволит ей уделять больше времени пешим прогулкам, кулинарному искусству и просмотру спортивных матчей.

Я ещё какое-то время останусь членом парламента, но у меня появится больше времени, чтобы гулять со своим мужем, мне хотелось бы почаще готовить, и ещё я смогу выделить больше времени для того, чтобы смотреть крикет, — поделилась своими планами с детьми Мэй.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила 7 июня о своей отставке. До 20 июня парламент должен избрать нового главу кабмина.

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