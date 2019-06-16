Чем Тереза Мэй будет заниматься после отставки?

В эфире телеканала Sky News она призналась, что желает оставить большую политику, ведь это позволит ей уделять больше времени пешим прогулкам, кулинарному искусству и просмотру спортивных матчей.

Я ещё какое-то время останусь членом парламента, но у меня появится больше времени, чтобы гулять со своим мужем, мне хотелось бы почаще готовить, и ещё я смогу выделить больше времени для того, чтобы смотреть крикет, — поделилась своими планами с детьми Мэй.