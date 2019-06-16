Март Хельме получил штраф

По словам Хельме, у него нет претензии к правоохранительным органам, поскольку полиция просто сделала свою работу, сообщил в воскресенье новостной сайт ERR.ee со ссылкой на портал Uued Uudised.

Напомним, 26 мая, в день голосования на выборах в Европейский парламент, лидеры EKRE Март и Мартин Хельме призвали радиослушателей TRE Raadio голосовать за кандидатов от их партии.