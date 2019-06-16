Март Хельме получил штраф
Председатель Консервативной народной партии (EKRE), министр внутренних дел Март Хельме получил от полиции штраф в размере 128 евро за агитацию по радио в день выборов в Европейский парламент, передает Rus.ERR.
По словам Хельме, у него нет претензии к правоохранительным органам, поскольку полиция просто сделала свою работу, сообщил в воскресенье новостной сайт ERR.ee со ссылкой на портал Uued Uudised.
Напомним, 26 мая, в день голосования на выборах в Европейский парламент, лидеры EKRE Март и Мартин Хельме призвали радиослушателей TRE Raadio голосовать за кандидатов от их партии.
Призыв прозвучал в эфире передачи "Поговорим о деле" ("Räägime asjast"). Для расследования обстоятельств случившегося полиция возбудила делопроизводство.