Пн, 17.06.2019
Если вы не сумели убедить многих жителей Ида-Вирумаа в том, что их дом – Эстонская Республика, а не Россия, то не отнимайте у них хотя бы рабочие места в Эстонии. Иван Макаров
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  • Пропавший в Ида-Вирумаа 58-летний мужчина нашелся

Пропавший в Ида-Вирумаа 58-летний мужчина нашелся

Вейкко.

ФОТО: PPA

Вчера полиция обратилась за помощью в поисках 58-летнего Вейкко, который ушел из своего дома на улице Каазику в Йыхви и пропал.

Сообщалось, что в воскресенье, 16 июня, около семи часов вечера в полицию сообщили, что Вейкко ушел из дома и до сих пор не вернулся. Близкие беспокоились, поскольку подобное поведение ему не свойственно. У полиции были основания полагать, что без посторонней помощи жизнь мужчины может оказаться в опасности. Телефона у него с собой не было.

В понедельник утром пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Вейкко вернулся домой живым и здоровым.

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