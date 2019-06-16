Пропавший в Ида-Вирумаа 58-летний мужчина нашелся

Сообщалось, что в воскресенье, 16 июня, около семи часов вечера в полицию сообщили, что Вейкко ушел из дома и до сих пор не вернулся. Близкие беспокоились, поскольку подобное поведение ему не свойственно. У полиции были основания полагать, что без посторонней помощи жизнь мужчины может оказаться в опасности. Телефона у него с собой не было.