Вс, 16.06.2019
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  • Внимание! Полиция ищет пропавшего 58-летнего мужчину

Внимание! Полиция ищет пропавшего 58-летнего мужчину

Вейкко.

ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках 58-летнего Вейко, который ушел из своего дома на улице Каазику в Йыхви и пропал, передает Postimees.

Сегодня около семи часов вечера в полицию сообщила, что Вейко ушел из дома и до сих пор не вернулся. Близкие беспокоятся, поскольку подобное поведение ему не свойственно. Основываясь на собранной информации у полиции есть основания полагать, что без посторонней помощи жизнь мужчины может оказаться в опасности. Телефона у него с собой нет.

Полиция провела поиски, в ходе которых проверила кустарник и другие места при помощи патрулей, служебной собаки и дронов. Также полиция выяснила, не находится ли он у друзей и знакомых, однако до сих пор его не удалось найти.

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