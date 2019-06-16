Внимание! Полиция ищет пропавшего 58-летнего мужчину

Полиция просит помощи в поисках 58-летнего Вейко, который ушел из своего дома на улице Каазику в Йыхви и пропал, передает Postimees.
Сегодня около семи часов вечера в полицию сообщила, что Вейко ушел из дома и до сих пор не вернулся. Близкие беспокоятся, поскольку подобное поведение ему не свойственно. Основываясь на собранной информации у полиции есть основания полагать, что без посторонней помощи жизнь мужчины может оказаться в опасности. Телефона у него с собой нет.
Полиция провела поиски, в ходе которых проверила кустарник и другие места при помощи патрулей, служебной собаки и дронов. Также полиция выяснила, не находится ли он у друзей и знакомых, однако до сих пор его не удалось найти.