Внимание! Полиция ищет пропавшего 58-летнего мужчину

Сегодня около семи часов вечера в полицию сообщила, что Вейко ушел из дома и до сих пор не вернулся. Близкие беспокоятся, поскольку подобное поведение ему не свойственно. Основываясь на собранной информации у полиции есть основания полагать, что без посторонней помощи жизнь мужчины может оказаться в опасности. Телефона у него с собой нет.