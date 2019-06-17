Пн, 17.06.2019
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Молодой российский биатлонист трагически погиб на сборах

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Главное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым начало проверку по факту гибели биатлониста Артемия Хасанкаева, передает sports.ru.

По данным следствия, 15 июня в первой половине дня Хасанкаев в группе с другими биатлонистами Мурманской спортивной школы под руководством тренера тренировался в горной местности в районе села Рыбачье городского округа Алушта.

После окончания тренировки и возвращения спортсменов в расположение пансионата «Рыбачий» в селе Рыбачье было обнаружено отсутствие спортсмена.

Следователи осмотрели комнаты пансионата, где проживал Хасанкаев. Осмотрен маршрут, по которому передвигались спортсмены. Опрошены тренер, участники юношеской команды биатлонистов, работники пансионата. Сразу же были организованы поисковые мероприятия с привлечением сотрудников МЧС и МВД, представителей волонтерских организаций.

Утром 16 июня в ходе прочесывания местности в стороне от ранее установленного маршрута пробежки спортсменов был обнаружен труп несовершеннолетнего. В ходе осмотра места происшествия телесных повреждений не обнаружено. Следователем назначена медицинская судебная экспертиза. Bероятная причина смерти – остановка сердца

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