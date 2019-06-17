Молодой российский биатлонист трагически погиб на сборах

По данным следствия, 15 июня в первой половине дня Хасанкаев в группе с другими биатлонистами Мурманской спортивной школы под руководством тренера тренировался в горной местности в районе села Рыбачье городского округа Алушта.

После окончания тренировки и возвращения спортсменов в расположение пансионата «Рыбачий» в селе Рыбачье было обнаружено отсутствие спортсмена.

Следователи осмотрели комнаты пансионата, где проживал Хасанкаев. Осмотрен маршрут, по которому передвигались спортсмены. Опрошены тренер, участники юношеской команды биатлонистов, работники пансионата. Сразу же были организованы поисковые мероприятия с привлечением сотрудников МЧС и МВД, представителей волонтерских организаций.