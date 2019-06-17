Команду Нолана ошарашила стоимость охранных услуг

Весной этого года представители местной продюсерской фирмы Allfilm обратились к охранному предприятию G4S Eesti, чтобы свести его к людьми из кинокомпании Warner Bros. Потенциальный клиент дал понять, что им нужен партнер, который сможет обеспечить в Таллинне охрану различных мест съемок нового фильма режиссера Кристофера Нолана.

Для команды Нолана важно, чтобы на съемочные площадки не попадали чужаки, чтобы был закрыт доступ нежелательным посетителям, важна и сохранность съемочной площадки. Также чрезвычайно важно, чтобы в процессе съемок никто не пострадал.

Если на съемочной площадке что-то будет испорчено, это приведет к продлению работы над фильмом, что обернется удорожанием съемок.

Согласно договору, главной задачей G4S является охрана интеллектуальной собственности. По этой причине сотрудники охранного предприятия должны всеми возможными силами предотвращать фотографирование и или запись видео происходящего на съемочной площадке.

Например, если актер массовки будет замечен за фотографированием или просто использованием мобильного телефона, его попросят незамедлительно покинуть площадку.

Представитель G4S, отвечающий за координацию охранных работ на съемочных площадках Кристофера Нолана, Мартин Томберг признал, что на Лаагна-теэ защитить интеллектуальную собственность чрезвычайно сложно.

«Вдоль Лаагна-теэ располагается множество жилых домов. Сейчас у многих есть профессиональные камеры, позволяющие делать фотографии или снимать видео, сидя на балконе. С этим ничего не поделаешь. Съемочная группа и сама это понимает. Какую-то огромную палатку там тоже не установишь», - сказал он. В то же время пока еще не известно, перекроют ли Лаагна-теэ и на каких условиях.

Поскольку съемки фильма «Догма» проходят под покровом тайны, охранники пристально следят за происходящим вокруг. Фотографов и просто любопытных зевак просят удалиться.

Томберг признал, что интерес к съемкам большой. «Места съемок не назывались, чтобы избежать нашествия людей, желающих сделать фотографию», - сказал он.

Представитель G4S напомнил, что если кто-то решит перемахнуть ради фотографии или видео через забор, то его могут привлечь в уголовном порядке. «Такими нарушителями будет заниматься полиция. Так что лучше сразу отбросить такие мысли», - заявил он.

В G4S сообщили, что на постоянной основе на связанных со съемками фильма объектах работает 140-150 охранников. Но суммарная цифра задействованных на охране объектов людей может достигать и тысячи, если учитывать отрабатывающих одну-две смены.

Томберг подчеркнул, что G4S впервые заняты на столь крупном объекте. В последний раз большое количество сотрудников пришлось привлечь для охраны проходившего в Эстонии в 2002 году «Евровидения».

«Тогда это привело к дополнительной рабочей нагрузке в 20 000 часов. В случае с фильмом Нолана речь идет о 40 000», - сказал Томберг и добавил, что данный объем предполагается выполнить за два месяца.

Но даже эти данные еще не окончательные, поскольку ситуация меняется каждый день, а иногда — каждый час.

«Мы должны быть готовы 24 часа в сутки. Иногда съемки начинаются рано утром, а в другой день ближе к ночи», - сказал он, а также добавил, что от съемом фильма Нолана в Эстонии выиграет государство, так как в рабочих процессах будет задействовано множество местных жителей, а также в госказну поступит много налогов.