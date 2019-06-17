Президент ПСЖ пригрозил разогнать команду

«Я устал от звезд и больше не хочу их видеть в ПСЖ. Если мы продолжим двигаться этим курсом, то придем в тупик, так что нам необходимы изменения. Все игроки должны взять на себя еще больше ответственности, чем раньше. Все будет совершенно по-другому. Игрокам придется больше работать», — заявил Аль-Хелаифи.

Президент отметил, что игроки находятся в клубе не для того, чтобы получать удовольствие от жизни или отдыхать. «Если у кого-то есть другое мнение на этот счет, то двери на выход всегда открыты», — резюмировал он.

По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера Неймар, если получит крупное предложение.

Сообщается, что Неймар дал знать своему окружению, что устал от сложившейся тяжелой ситуации в «ПСЖ» и тоже хочет уйти.