Салах отказал «Реалу» и «Ювентусу»

По информации Mirror, мерсисайдцы получили конкретные предложения: «Реал» и «Ювентус» были готовы заплатить за египетского форварда 150 миллионов фунтов стерлингов (190 миллионов долларов), однако Салах принял решение остаться в «Ливерпуле».

Отмечается, что «Ливерпуль» получал предложения о продаже партнера Салаха по атаке Садио Мане. Сенегалец также не выразил заинтересованности в уходе из английского клуба.

В минувшем сезоне «Ливерпуль» стал вторым в Английской премьер-лиге, уступив первое место «Манчестер Сити». При этом команда Юргена Клоппа одержала победу в Лиге чемпионов, обыграв «Тоттенхэм» в финале.