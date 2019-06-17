Прокуроры недовольны своей работой

Эстонский центр прикладных исследований Centar составил сравнительные отчеты за 2015 и 2018 годы для изучения самоотверженности и удовлетворения работой среди прокуроров. И хотя оба показателя у прокуроров не сильно отличаются от средних показателей работников общественного сектора, снижение удовлетворенности – это предупреждающий сигнал: Centar советует прокуратуре основательно расспросить своих работников, что стало тому причиной.

Центр исследований изучил влияние самоотверженности и удовлетворенности работой на 13 сфер деятельности. Учитывая средний уровень работников общественного сектора, в восьми сферах прокуроры дали положительную оценку, в четырех – среднюю, и лишь в отношении одной были настроены критически. Выше всего прокуроры оценивают руководство среднего звена, также высоко оценены зарплата, возможности для развития и смысл работы. Критичнее среднего прокуроры относятся к рабочей нагрузке.

По сравнению с 2015 годом оценки улучшились по отношению к руководству, ясности исполняемой роли, информированности и карьерным возможностям. В то же время прокуроры более критически настроены по отношению к руководству высшего уровня.

О большей части высказываний в ходе исследования также задавался вопрос, насколько важным его считает сам работник. Крайне важными прокуроры отметили два: они считают, что, прежде всего, нужно заниматься уважением со стороны руководства и справедливым обращением на работе.

Среди работников Вируской и Ляэнеской окружных прокуратур самоотверженность и общее удовлетворение выше. Centar посоветовал руководителям прокуратуры проанализировать, почему так происходит, и можно ли применить проемы организации труда этих окружных прокуратур и в других аналогичных организациях.

Но и вируские и ляэнеские прокуроры довольны далеко не всем. В Ляэнеской окружной прокуратуре критически оценили ясность исполняемой роли и рабочую нагрузку. В Вируской окружной прокуратуре прокуроры критически оценивают рабочую нагрузку.

Меньше всего своей рабочей нагрузкой довольны прокуроры Пяхьяской окружной прокуратуры, которые критически оценили 12 тем из 13. Заметное улучшение со временем произошло по отношению к руководству, своих прямых начальников прокуроры Пыхьяской окружной прокуратуры ценят намного выше, чем три года назад.

Пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас отметил, что назвать конкретную причину снижения удовлетворенности прокуроров невозможно: «Ясно, что на результаты больше всего повлияли внутриорганизационные изменения – как перемещение людей, так и, например, переезд Пыхьяской окружной прокуратуры, а также повышенное внимание руководства прокуратуры и общественности к качеству выполняемой работы».