Спасательный департамент: зарегистрируйте костер Ивановой ночи и получите приз!

Согласно традиции, на Иванову ночь люди на территории всей Эстонии жгут костры. Чтобы Иванова ночь прошла без происшествий, необходимо соблюдать все правила пожарной безопасности. «Мы надеемся, что люди будут отмечать праздник Ивановой ночи с друзьями, соблюдая все правила безопасности. Для этого мы призываем всех выбрать кого-то из компании, кто будет отвечать за безопасность костра, а также зарегистрировать свой костер в интернете. Среди всех, зарегистрировавших свой костер, будут разыграны призы – шесть комплектов средств для тушения огня», - рассказал ведущий инспектор отдела по надзору за безопасностью Юрий Маринец.