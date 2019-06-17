Пн, 17.06.2019
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Сарри покинул «Челси» и возглавил «Ювентус»

Maurizio Sarri.

ФОТО: Adam Davy / PA Wire/PA Images

Маурицио Сарри назначен новым главным тренером «Ювентуса».

60-летний специалист изъявил желание перейти из «Челси» в туринский клуб, с которым он заключил контракт на три года.

Ранее стало известно, что «Юве» заплатит за тренера компенсацию – более пяти миллионов фунтов, а Сарри будет зарабатывать в Турине 6-7 млн евро в год.

В «Челси» итальянец проработал один сезон. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы, заняла третье место в чемпионате Англии и дошла до финала Кубка английской лиги.

Сарри имеет опыт работы в серии А. Ранее он возглавлял «Эмполи» и «Наполи».

В «Ювентусе» Сарри сменил Массимилиано Аллегри, который за пять лет выиграл с туринцами 11 трофеев и покинул команду по окончании сезона.

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