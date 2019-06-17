Сарри покинул «Челси» и возглавил «Ювентус»

60-летний специалист изъявил желание перейти из «Челси» в туринский клуб, с которым он заключил контракт на три года.

Ранее стало известно, что «Юве» заплатит за тренера компенсацию – более пяти миллионов фунтов, а Сарри будет зарабатывать в Турине 6-7 млн евро в год.

В «Челси» итальянец проработал один сезон. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы, заняла третье место в чемпионате Англии и дошла до финала Кубка английской лиги.

Сарри имеет опыт работы в серии А. Ранее он возглавлял «Эмполи» и «Наполи».