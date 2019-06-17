Пн, 17.06.2019
Если мэра интересует имидж Таллинна, он мог бы спросить себя, какое мы произведем впечатление, если похерим эту возможность. Юхан Рауд

В понедельник Таллинн посещает свыше 3000 круизных туристов

Круизные паромы в таллиннском порту.

ФОТО: ERIK PROZES / PM/SCANPIX BALTICS

В понедельник Таллинн посещает до 3300 круизных туристов, на день доставленных в город двумя круизными судами.

В 10 часов в Таллинне ошвартуется вмещающее до 3000 пассажиров и идущее под итальянским флагом Aidaprima. В субботу оно вышло из Киля, а в 18 часов оно покинет Таллинн и отправится в Санкт-Петербург.

Идущее под багамским флагом круизное судно Hamburg прибудет в Таллинн в 13 часов. Оно покинет столицу в 18 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.

В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ