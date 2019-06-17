В понедельник Таллинн посещает свыше 3000 круизных туристов

В понедельник Таллинн посещает до 3300 круизных туристов, на день доставленных в город двумя круизными судами.
В 10 часов в Таллинне ошвартуется вмещающее до 3000 пассажиров и идущее под итальянским флагом Aidaprima. В субботу оно вышло из Киля, а в 18 часов оно покинет Таллинн и отправится в Санкт-Петербург.
Идущее под багамским флагом круизное судно Hamburg прибудет в Таллинн в 13 часов. Оно покинет столицу в 18 часов.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.
В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.