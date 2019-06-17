Погба заявил о желании поскорее покинуть "Манчестер Юнайтед"

«Как сказали, действительно ходит много разговоров и мнений.

В Манчестере я провел три хороших сезона. Да, были и хорошие, и плохие моменты, как у всех. Как и везде. Минувший сезон был лучшим для меня.

Может быть, самое время получить новый вызов в другом месте. Я думаю об этом: принять новый вызов где-то еще», – сказал Погба в Токио на мероприятии adidas.

На 26-летнего чемпиона мира в составе сборной Франции претендуют «Реал» и «Ювентус», а «МЮ» хочет за игрока 150 млн евро.