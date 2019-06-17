Эстонскую фирму обвинили в облапошивании тысяч нигерийцев

А именно, нигерийский сайт Punch написал, что в местные органы власти была подана петиция против Paxful, поскольку фирма закрыла счета тысяч клиентов: у них пропал доступ к криптовалюте стоимостью в несколько миллионов долларов, и многие лишились последних денег, пишет Äripäev .

Соучредитель Paxful Артур Шабак признал, что инцидент в Нигерии действительно был, так как они начали сотрудничать с занимающейся онлайн-верификацией клиентов фирмой Jumio, после чего было заморожено множество счетов, и эстонская компания подверглась жесткой критике в социальных сетях. К настоящему моменту, по словам Шабака, проблема решена.