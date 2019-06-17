Пн, 17.06.2019
В какой-то момент нужно будет держать людей на зарплате, но реально они свою повседневную работу выполнять не будут. Юри Ратас

Эстонскую фирму обвинили в облапошивании тысяч нигерийцев

Нигерийцы.

ФОТО: AP/Scanpix

Действующую в Эстонии платформу по покупке биткойнов Paxful обвинили выманивании миллионов долларов у тысяч жителей Нигерии, руководителя этой фирмы даже грозились убить.

А именно, нигерийский сайт Punch написал, что в местные органы власти была подана петиция против Paxful, поскольку фирма закрыла счета тысяч клиентов: у них пропал доступ к криптовалюте стоимостью в несколько миллионов долларов, и многие лишились последних денег, пишет Äripäev.

Соучредитель Paxful Артур Шабак признал, что инцидент в Нигерии действительно был, так как они начали сотрудничать с занимающейся онлайн-верификацией клиентов фирмой Jumio, после чего было заморожено множество счетов, и эстонская компания подверглась жесткой критике в социальных сетях. К настоящему моменту, по словам Шабака, проблема решена.

Подробнее читайте в Äripäev.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ