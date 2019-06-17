Сеть банкоматов LHV увеличится в пять раз

Банк LHV заменит прекращающий деятельность в Эстонии Danske Bank в объединенной сети банкоматов Danske-Luminor, которая теперь будет называться LHV-Luminor. Благодаря этому число банкоматов LHV увеличится в Эстонии с 25 до 125 единиц.
Это предусматривает соглашение, которое заключили банки LHV, Luminor и Danske, а также предприятие Worldline, пишет rus.err.ee.
По условиям соглашения, общую сеть банкоматов вместо Danske станет обслуживать LHV.
Для клиентов LHV сеть банкоматов увеличится в пять раз - с нынешних 25 до 125 банкоматов.
LHV проинформирует своих клиентов отдельно, как только дополнительные банкоматы будут готовы к бесплатному использованию.