Холодная война становится еще холоднее: США организовали серию кибератак на электросети России

Из интервью, проведенных с неназванными чиновниками, выяснилось, что прямой ущерб атаки не нанесли, но американские хакеры попали вглубь компьютерных систем российской инфраструктуры критического значения, и загрузили в них потенциально опасные вредоносные программы.

Журналисты Times узнали, что США исследуют и внимательно ковыряются в российских сетях уже с 2012 года, но в последние месяцы количество агрессивных киберопераций резко увеличилось. По словам чиновников, американские хакеры никогда раньше не попадали настолько глубоко в системы электросетей России, как в последние пару месяцев.

Министерство безопасности США и ФБР уже много лет предупреждают, что российские хакеры загрузили в электросети, водоснабжение и нефтяные заводы Америки вредоносные программы, которые в случае необходимости могут отключить все системы. Многочисленные чиновники от безопасности выражали пожелание, чтобы у США была такая же возможность.

Предположительно в прошлом году киберштаб Пентагона получил от Конгресса и Белого дома высочайшие полномочия для самостоятельного проведения весьма агрессивных киберопераций. Для проведения атак, например, больше не нужно иметь разрешения президента и достаточно лишь согласия министра обороны. Как кажется, речь идет о попытке администрации Трампа доказать, что США не собираются сдаваться и в киберпространстве.

Советник Трампа по безопасности Джон Болтон сказал на прошедшей на прошлой неделе конференции, что США не планируют больше толерантно относиться к попыткам Кремля оказывать влияние на результаты выборов, и готовы причинить серьезный вред каждому, кто предпримет такую попытку.