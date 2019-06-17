Карта: в каких районах Таллинна живут богатые, а в каких — бедные

В восьми из семи районов столицы средний доход составил 1234 евро. На фоне остальных выделяются Кесклинн и Пирита, жители которых в среднем зарабатывают более 1600 евро. Средний доход жителей Ласнамяэ был почти на 100 евро меньше средней заработной платы в Эстонии, сообщил Департамент статистики.

ФОТО: Statistikaamet

Самые зажиточные таллиннцы проживают в мирорайонах Клоостриметса, Лепику и Кадриорг, где средний доход достигает 1900 евро. Проживающие в данных микрорайонах люди имеют более высокий уровень образование, чем в среднем по Таллинну. Население микрорайнов Лепику и Кадриорг довольно молодое. Также здесь проживает много семей с детьми и мало пожилых людей.

Наиболее скромными доходами отличаются районы Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн. В то же время в некоторых микрорайнах средний брутто-доход был выше средней эстонской зарплаты. В Пяхья-Таллинне — это граничащие с центром города микрорайоны Каламая, Кельмикюла и Пельгулинн. В ласнамяэ к таковым относятся граничащие с Кадриоргом микрорайоны Паэвялья, Ууслинна, Курепыллу и Лоопеалсе. Например, жители микрорайонов Вяйке-Ыйсмяэ (Хааберсти) и Иру (Пирита) имеют доход менее средней зарплаты в Эстонии.