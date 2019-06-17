Министерство юстиции займется уголовной политикой

Согласно документу, главные цели уголовной политики на ближайшее будущее — умная и дружелюбная к жертвам система уголовной юстиции, предупреждение попадания детей и молодежи в систему уголовной юстиции, а также поощрение выхода из рецидивизма, сообщило Министерство юстиции.

«У нас высокие амбиции — мы хотим, чтобы действовала снижающая число правонарушений система с альтернативными мерами наказания и чтобы уровень тяжелой насильственной преступности снижался быстрее всего в Европе», - сказал министр юстиции Райво Аэг.

Министр отметил, что разработка основ уголовной политики была продолжительным процессом, в котором участвовало множество разных людей, в том числе члены совета по профилактике нарушений.

«Залог успешной уголовной политики — сотрудничество с образовательной и социальной системой. Мы не сможем предлагать правонарушителям реабилитационное лечение, если в социальной системе не будет необходимых для этого средств. Точно так же мы не сможем гарантировать работу программ против травли в каждой школе, если у образовательной системы не будет нужных ресурсов. Важно также, чтобы и частный сектор и само общество проявляли внимание и мы могли вместе могли предлагать умные решения», - сказал Аэг.

По словам Аэга, важно, чтобы конфискованные полученные преступным путем доходы и штрафы использовались для оказания помощи жертвам и профилактики преступности.

«В 2017 года в госбюджет от осужденных и лиц, в отношении которых уголовное дело закрыли по принципу оппортунитета, поступило ориентировочно чуть более 900 000 евро и около трех миллионов евро штрафов. Это средства, которые сейчас не используются целесообразным образом для оказания помощи жертвам преступлений или профилактики преступности», - сказал министр.

По словам Аэга, в фокусе внимания уголовной политики также поддержка прекращения преступной деятельности — это означает рост доли альтернативных мер наказания и профилактику попадания молодежи в спираль правонарушений.

«Я убежден, что при назначении наказаний нужно индивидуально подходить к каждому молодому правонарушителю, учитывая его развитие и потребности и задействовав его родителей или опекунов. В прошлом году вступила в силу поправка к законодательству, в соответствии с которой суд может вместо ареста несовершеннолетнего поместить его, например, в закрытое детское учреждение. Мы должны и в дальнейшем предпринимать шаги для того, чтобы не отправлять детей в тюрьму», - сказал Аэг.

Среди долгосрочных целей уголовной политик также развитие технологий в уголовном делопроизводстве. Быстрое выполнение объемных действий с помощью инновационного программного обеспечения и предпочтение цифровых доказательств позволяют ускорить ход уголовного делопроизводства и повысить уровень доверия людей к правовой системе.

Важно также, чтобы целью делопроизводства было восстановление предшествовавшей нарушению ситуации и компенсирование причиненного ущерба. В максимальном числе случаев следует поставить целью примирение жертвы и преступника. Услуги в сфере помощи жертвам и возможности восстановительного правосудия должны стать доступнее.