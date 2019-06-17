Новые процессоры AMD среднего класса оказались быстрее флагманских Intel

Новые процессоры сравнивали и со старыми от AMD. Например, прошлогодний Ryzen 7 2700X на частоте 4,35 ГГц показывает на 25% меньше производительности, чем Ryzen 5 3600X. А уже упомянутый Core i9-9900K — почти на 1%, пишет ferra.ru. Разница, конечно, не существенная, но, если сравнить цены, то становится значимой.