SEB: жители Эстонии доверяют интернет-торговле, но не всегда контролируют свои данные

Почти девяносто процентов жителей Эстонии регулярно заказывали или заказывают товары из Интернет - каналов, восемьдесят процентов опрошенных также заявили, что в общем доверяют каналам электронной торговли. Тем не менее почти две трети опрошенных заявили, что у них есть связанный с интернет-торговлей негативный опыт, а семь процентов заявили, что они стали жертвой мошенничества.
Об этом BNS рассказала руководитель сегмента частных клиентов банка SEB Tрийн Раудсепп. По ее словам, почти половина покупателей оплачивают свои покупки по банковской ссылке.
«Осуществляя оплату с ее помощью нужно всегда иметь под рукой средства идентификации, чтобы покупка была завершена без задержек, и ссылка покупки не устарела. В противном случае это может привести к сбоям в работе системы. Сорок два процента людей совершают покупки в интернете посредством дебетовой карточки (25%) или кредитной карточки (17%), что предполагает полное открытие данных карты каналу продавца. В этом случае очень важно, чтобы у покупателя был четкий обзор каналов, которым были предоставлены данные его платежных карт, также стоит завести себе привычку контролировать выписку карты“, - отметила Раудсепп.
На вопрос „Имеется ли у вас четкий список каналов, с которыми вы поделились данными своей банковской карты?» двадцать процентов опрошенных заявили, что у них есть полный обзор этих данных, двадцать девять процентов нашли, что в общем они имеют об этом представление, двадцать восемь процентов не имели обзора каналов, с которыми они поделились своими финансовыми данными. По мнению банка, клиенты должны более внимательно относиться к распространению данных своих карт и обязательно иметь четкий обзор того, с какими каналами вы этими данными поделились. Для тех, кто регулярно совершает покупки в интернете, SEB предлагает виртуальную банковскую карту, которая поможет безопасно осуществлять электронные покупки.