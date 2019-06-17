Пн, 17.06.2019
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  • По стопам Константина Васильева: полузащитник сборной Эстонии подписал контракт со словенским "Домжале"

По стопам Константина Васильева: полузащитник сборной Эстонии подписал контракт со словенским "Домжале"

Mattias Käit.

ФОТО: Domžale koduleht

Маттиас Кяйт, считающийся одним из самых перспективных молодых игроков Эстонии, перешел из системы английского "Фулхэма" в словенский "Домжале".

Именно со словенских клубов начался славный путь Константина Васильева: сначала "Нафта Лендава", затем "Копер", а затем  российские и польские клубы.

Кяйт засиделся в английском молодежном первенстве, даже аренда в Шотландию в прошлом году не помогла Кяйту обрести ту уверенность и игру, которую от него ожидают. Чемпионат Словении не самый сильный даже по меркам Балкан, но для игровой практики и обретения той самой уверенности нашему таланту - то, что доктор прописал. Первый реальный опыт игры на высшем уровне, возможность поучаствовать в Лиге Европы - все это говорит в пользу того, что выбор Кяйта - правильный и из него не получится второго Франка Лийвака, который, к сожалению так и не смог себя реализовать в больших европейских чемпионатах.

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