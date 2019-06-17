Кейт Пентус-Росиманнус: Эстония не должна ставить своих граждан по рождению перед ненужным выбором

Человечное и дружественное государство должно сделать все для того, чтобы сохранить своих граждан, пишет в Postimees заместитель парламентской фракции Партии реформ Кейт Пентус-Розиманнус.
По разным данным, за пределами Эстонии проживают около 200 000 эстонцев. Это больше, чем население Тарту, Пярну, Вильянди и Курессааре вместе взятые. У каждого из них своя история. Есть те, кто родился в семье, в которой один родитель является гражданином Эстонии, а второй – гражданин какого-то другого государства. Есть те, кто уехал из Эстонии учиться, или работать, которые когда-то сбежали от зла и оккупации.
Но есть нечто, что объединяет большинство из них – они являются гражданами Эстонии по рождению, они держат кулаки за Эстонию и хотят, чтобы Эстонии было хорошо притом, что сами они уже десятилетиями живут за пределами страны. Да, у всех них уже есть новое гражданство страны проживания, однако этих людей среди них десятки тысяч. Недавно во время встречи с нашей общиной в Торонто собрался полный зал народу, который волнует происходящее в Эстонии. Они сопереживают Эстонии точно также, а местами даже больше, как некоторые каждое утро просыпающиеся в самой Эстонии.
С этими людьми страна может поступить по-разному. Человечное и дружественное государство сделает все, чтобы сохранить своих граждан. Чтобы через них сделать маленькую Эстонию больше, вырастить сеть, которая в критические годы может оказаться весьма ценной. Тем, для кого культурные связи аргументом не являются, напомню ход мыслей, опубликованных год назад на страницах Postimees. Можете спорить или клеймить, но я утверждаю, что мы теряем как минимум половину процентного пункта ВВП из-за неспособности вести доходное сотрудничество, делиться информацией и опытом, признавать друг друга, вдохновлять и поддерживать, и именно в экономической деятельности направленной на экспорт.
Я считаю, что мы могли бы прекратить драться, растопырив пальцы, и попытаться выйти на зарубежные рынки, объединив и усилив свои ограниченные человеческие и душевные ресурсы. Мы могли бы по примеру евреев наполнить свою националистичность экономическим содержанием – стать богатыми вместе. Это предполагает, что мы ищем каждую возможность, каждого эстонца, при помощи которых можно сделать Эстонию больше. Ищем и бережем, а не отталкиваем в сторону.
Исходя именно из этой логики, на прошлой неделе я вновь передала от имени Партии реформ на обсуждение парламента законопроект, которые упразднил бы давление законов на граждан Эстонии по рождению отказываться от нашего гражданства.
Государство не должно ставить граждан по рождению по достижению совершеннолетия перед совершенно ненужным выбором – выбрать гражданство матери или отца, Эстонии, или, например, гражданство их нового или временного места жительства. Но действующий Закон о гражданстве требует именно этого. Вместо того чтобы делать Эстонию больше, мы этим законом со всей силой отталкиваем наших граждан от себя. В Конституции указано, что гражданства по рождению лишить нельзя, но в законе также указано, что если гражданин Эстонии по рождению имеет гражданство еще какой-то страны, то по достижению совершеннолетия он в течение трех лет должен решить, от какого из гражданств он откажется. Насколько разумным вам кажется навязанный государством выбор, от кого отказаться – от матери или от отца?
Подобная ситуация неразумна и нуждается в таком изменении, чтобы получивший при рождении два гражданства ребенок не должен был бы по достижении 18-летия отказывается от какого-то одного из них. Так мы лучше будем сохранять, исходя из принципов и сути Конституции, нашу зарубежную общину, и все те молодые семьи, где один родитель ребенка имеет эстонское гражданство, а второй – гражданин какой-то другой страны.
И все потому, что, дав людям возможность сохранить свое, полученное по рождению гражданство Эстонии, сохраняется и мотивация этих людей для возвращения в Эстонию в будущем. Принуждение к отказу от гражданства в действительности означает, что мы сами выстраиваем стену и отказываемся от этих людей, делая Эстонию еще меньше. Так быть не должно.
Есть и пространство для обсуждения того, насколько широким должно быть такое изменение. Ясно, что определенные границы устанавливают и законы других стран. Есть страны, где нет разницы, идет ли речь о гражданстве по рождению, или о приобретенном после – разрешено иметь только один паспорт, а от остальных нужно сразу отказаться. Партия реформ предложила для начала внести изменения для граждан Европейского союза, США, Канады, Австрии, Новой Зеландии, Бразилии, Лихтенштейна и Норвегии. В большей части этих стран у нас есть историческая община, которой изменение касается напрямую. На остальные страны изменение можно распространиться лишь в том случае, если будет заключен соответствующий межгосударственный договор. Но для начала подходят перечисленные страны с эстонскими общинами.