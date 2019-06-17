Кейт Пентус-Росиманнус: Эстония не должна ставить своих граждан по рождению перед ненужным выбором

По разным данным, за пределами Эстонии проживают около 200 000 эстонцев. Это больше, чем население Тарту, Пярну, Вильянди и Курессааре вместе взятые. У каждого из них своя история. Есть те, кто родился в семье, в которой один родитель является гражданином Эстонии, а второй – гражданин какого-то другого государства. Есть те, кто уехал из Эстонии учиться, или работать, которые когда-то сбежали от зла и оккупации.

Но есть нечто, что объединяет большинство из них – они являются гражданами Эстонии по рождению, они держат кулаки за Эстонию и хотят, чтобы Эстонии было хорошо притом, что сами они уже десятилетиями живут за пределами страны. Да, у всех них уже есть новое гражданство страны проживания, однако этих людей среди них десятки тысяч. Недавно во время встречи с нашей общиной в Торонто собрался полный зал народу, который волнует происходящее в Эстонии. Они сопереживают Эстонии точно также, а местами даже больше, как некоторые каждое утро просыпающиеся в самой Эстонии.

С этими людьми страна может поступить по-разному. Человечное и дружественное государство сделает все, чтобы сохранить своих граждан. Чтобы через них сделать маленькую Эстонию больше, вырастить сеть, которая в критические годы может оказаться весьма ценной. Тем, для кого культурные связи аргументом не являются, напомню ход мыслей, опубликованных год назад на страницах Postimees. Можете спорить или клеймить, но я утверждаю, что мы теряем как минимум половину процентного пункта ВВП из-за неспособности вести доходное сотрудничество, делиться информацией и опытом, признавать друг друга, вдохновлять и поддерживать, и именно в экономической деятельности направленной на экспорт.

Я считаю, что мы могли бы прекратить драться, растопырив пальцы, и попытаться выйти на зарубежные рынки, объединив и усилив свои ограниченные человеческие и душевные ресурсы. Мы могли бы по примеру евреев наполнить свою националистичность экономическим содержанием – стать богатыми вместе. Это предполагает, что мы ищем каждую возможность, каждого эстонца, при помощи которых можно сделать Эстонию больше. Ищем и бережем, а не отталкиваем в сторону.

Исходя именно из этой логики, на прошлой неделе я вновь передала от имени Партии реформ на обсуждение парламента законопроект, которые упразднил бы давление законов на граждан Эстонии по рождению отказываться от нашего гражданства.