Команда «Антарктика 200» улучшила навыки оказания первой помощи

Команда освежила навыки оказания первой помощи, а также узнала о влиянии экстремальных погодных условий на человеческий организм. Медики подробнее остановились на теме лечения локальных повреждений - на том, что нужно делать в случае тупой травмы, ожоге, обморожении или открытом переломе. Члены экипажа учились делать небольшие хирургические процедуры, такие как остановка крови, зашивание раны, обнаружение абсцесса.

«Являясь центром компетенции неотложной медицины, мы стремимся по мере возможностей вносить свой вклад как в такие спецпроекты, так и в улучшение навыков населения по оказанию первой помощи, - сказал руководитель центра неотложной помощи при региональной больнице Василий Новак. - На судне не всегда можно быстро получить экстренную помощь извне, поэтому в целях обеспечения безопасности важна роль каждого члена экипажа. Со своей стороны мы постараемся подготовить их настолько хорошо, насколько это возможно».