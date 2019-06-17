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Lux Express увеличил количество автобусных рейсов в Эстонию из Петербурга

Tallinn, 21.06.2018 Lux Express bussid, Tallinna bussijaam. Foto: Joakim Klementi / Eesti Meedia

ФОТО: Joakim Klementi / EESTI MEEDIA / Scanpix Baltics

Автобусный перевозчик Lux Express Group расширил число рейсов на двух маршрутах, связывающих Санкт-Петербург с Эстонией и Финляндией.

Об этом сообщили в руководстве предприятия, отметив, что компания добавила по одному рейсу в день в каждую сторону на направлениях Санкт-Петербург-Таллинн и Санкт-Петербург-Хельсинки.

Теперь на финском направлении Lux Express оперирует 5 отправлениями в день в каждую сторону, а столицу Эстонии и Петербург связывают 9 ежедневных рейсов из каждого города. Оба новых отправления уже доступны для пассажиров.

В связи с расширением количества отправлений на петербургских линиях компания приобрела 3 новых автобуса Scania Irizar i6 общей стоимостью более 100 млн рублей. Они выйдут на линии в течение ближайших двух недель.

В Lux Express рассчитывают по итогам года увеличить число пассажиров на финском направлении на 40%, а на маршруте между Санкт-Петербургом и Таллинном на 5%.​

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