Пн, 17.06.2019
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IKEA пошутила над Apple выпуском тёрки для яблок

Новый Mac Pro и его экран.

ФОТО: apple.com

Компания IKEA выпустила в Болгарии тёрку со слоганом Designed for apples (Предназначено для яблок), подшутив над дизайном нового компьютера Apple Mac Pro и монитора для него, пишет news.ru.

Тёрка получила название iDEALISTIK. Её цена составляет 3,99 лева (около двух евро), что, по мнению телеканала «360», подчёркивает контраст с высокой ценой новинки от Apple, которая стоит 390 тысяч рублей (почти пять с половиной тысяч евро).

Apple Mac Pro оснащён процессором Intel Xeon и 1,5 Тб оперативной памяти, а монитор для него имеет увеличенные углы обзора и антибликовое покрытие. Дизайн системного блока нового компьютера и задняя панель монитора действительно внешне напоминают тёрку для продуктов, что и могло послужить поводом для шутки со стороны IKEA.

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