IKEA пошутила над Apple выпуском тёрки для яблок

Тёрка получила название iDEALISTIK. Её цена составляет 3,99 лева (около двух евро), что, по мнению телеканала «360», подчёркивает контраст с высокой ценой новинки от Apple, которая стоит 390 тысяч рублей (почти пять с половиной тысяч евро).