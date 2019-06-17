Избранного в правление СДПЭ мужчину подозревают в покупке секса у 15-летнего мальчика

По данным Коммерческого регистра, 53-летний Тыну Интс входил в Социал-демократическую партию с 8 сентября 1990 года. Его членство прекратилось вчера, 16 июня.

На прошлой неделе в рамках уголовного производства полиция задержала 18 человек по всей Эстонии, которых подозревают в приобретении секса у 15-летнего мальчика.

Как заявил Postimees пресс-секретарь прокуратуры Каарель Каллас, согласно подозрению, покупка секса происходила на протяжении двух лет, а преступления происходили в разных уголках Эстонии. По ходатайству прокуратуры, суд арестовал троих, остальные остались на свободе.

По данным Postimees, Тыну Интса нет среди взятых под стражу, после проведения процессуальных действий его отпустили домой.

Тыну Интс подтвердил Postimees, что слухи о начатом в отношении него производстве соответствуют действительности, но на основании закона он не может комментировать это подробнее. В то же время мужчина отметил, что все написанное о нем в СМИ - правда. «То, что до сих пор было опубликовано, да, правда. Но я не со всем ознакомился», - отметил он.

«В общих чертах так и было: произошло задержание, я дал показания. Больше ничего сказать не могу», - объяснил Интс.

Он не подтвердил и то, что его задержали за покупку секса с несовершеннолетним: «И это я, к сожалению, не могу подтвердить».

Интс признал, что покинул ряды социал-демократов в том числе из-за этого скандала, но у него были и другие причины: «Последние рабочие периоды в моей жизни были очень-очень сложными».

Генеральный секретарь соцдемов Раннар Васильев сказал, что Тыну Интс вышел из партии и в связи с этим также из правления.

«Я знаю, что речь идет о каких-то процессуальных действиях. Мы имеем дело с уголовным производством, подробности которого мне не известны», - прокомментировал он.

По словам Васильева, Интс проинформировал их, что в его личной жизни наступил глубокий кризис, он также объявил социал-демократам о производстве.