Избранного в правление СДПЭ мужчину подозревают в покупке секса у 15-летней девочки
Тыну Интс, который неделю назад был избран в правление Социал-демократической партии, в воскресенье вышел из нее, поскольку полиция подозревает его в покупке секса у 15-летней девочки, пишет Eesti Ekspress.
По данным Коммерческого регистра, 53-летний Тыну Интс входил в Социал-демократическую партию с 8 сентября 1990 года. Его членство прекратилось вчера, 16 июня.
Генеральный секретарь соцдемов Раннар Васильев сказал Postimees, что Тыну Интс вышел из партии и в связи с этим также из правления.
«Я знаю, что речь идет о каких-то процессуальных действиях. Мы имеем дело с уголовным производством, подробности которого мне не известны», - прокомментировал он.
По словам Васильева, Интс проинформировал их, что в его личной жизни наступил глубокий кризис, он также объявил социал-демократам о производстве.
Место Интса в правлении занял Прийт Ломп.