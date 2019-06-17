Избранного в правление СДПЭ мужчину подозревают в покупке секса у 15-летней девочки

По данным Коммерческого регистра, 53-летний Тыну Интс входил в Социал-демократическую партию с 8 сентября 1990 года. Его членство прекратилось вчера, 16 июня.

Генеральный секретарь соцдемов Раннар Васильев сказал Postimees, что Тыну Интс вышел из партии и в связи с этим также из правления.

«Я знаю, что речь идет о каких-то процессуальных действиях. Мы имеем дело с уголовным производством, подробности которого мне не известны», - прокомментировал он.

По словам Васильева, Интс проинформировал их, что в его личной жизни наступил глубокий кризис, он также объявил социал-демократам о производстве.