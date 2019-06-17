Докторская работа: на песчаных пляжах Эстонии можно обнаружить радиацию

Тяжелые минералы на пляжах сконцентрированы в легких слоях, которые находятся в глубоких слоях почвы или узких поверхностных полосках. Среди них можно найти минералы (например, циркон, рутил, монацит, ильменит и так далее), которые могут содержать в себе возникшие в природе радиоактивные изотопы. Они вызывают повышенный уровень радиации и могут представлять опасность для здоровья человека. Поэтому важно проводить исследования минералов, а также замерять уровень радиоактивности.

Самый высокий уровень в Лемме

Во время своих исследований Ярвелилль по разным методикам замерила содержание минералов в разных пробах песка с Северо-Востока Эстонии (например, с побережья Нарва-Йыэсуу), Юго-Востока Эстонии (например, из Лемме), с побережья Чудского озера и из многих других мест (Хийумаа, остров Кихну, Неэме, Ныва, Хаверси и так далее). Во время исследования она делала упор на тяжелые минералы, скопление которых, в числе прочего, связано с разными процессами, такими как штормы, повышение уровня воды и эрозия.

Поверхностные изменения радиоактивности в разных регионах показали, что больше всего уровень составляет в Лемме.

«Во время работы выяснилось, что концентрации минералов, расположенных на глубине, возникли под влиянием прежних сильных штормов. Такие слои минералов находились и на поверхности, например, на берегу Чудского озера, где на них влияют современные процессы, например, изменения уровня воды и сильные волны», - объяснила Ярвелилль.

На основании лабораторных анализов Чудского озера самым высоким уровень радиации оказался в Алайыэ. Это, по словам Ярвелилль, связано с содержанием полевого шпата с калием и слюдой. Высокий уровень радиоактивности в Лемме связан с цирконом, рутилом, ильменитом, монаститом и амфиболиями.

Беспокоиться не нужно

Используя разные методики, автор диссертации вместе группой ученых определила наличие непрозрачных минералов, содержащихся в пробах с песчаных пляжей, чего раньше так точно не изучали. В числе непрозрачных минералов имеется много минералов, связанных с радиоактивностью, а также такие, у которых может быть практическая ценность. Новым стала находка псевдорутила, и прежде ученые его в пробах песка из данного региона не находили.

Автор докторской работы утверждает, что хотя из проб, взятых на местах, выяснилось, что кое-где уровень радиации повышен, за здоровье все же переживать не нужно, поскольку замеры описывают конкретные точки в местах взятия проб, а не всю зону исследования.

«Природный радиоактивный фон окружает нас повсюду и, например, летая на самолете, мы получаем такую же дозу облучения», - добавила Ярвелилль.