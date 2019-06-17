Парламентская комиссия исправила «ошибку» и выбрала своим руководителем Стальнухина

Прежнего председателя Кросса избрали заместителем. В комиссию входят Урмас Эспенберг, Хельмен Кютт и Прийт Сибуль. Партия «Отечество» сделала членом комиссии Прийта Сибуля вместо Михаила Лотмана, поскольку он не подчинился партийной дисциплине и в прошлый четверг якобы проголосовал вместо Стальнухина за Кросса.

После внеочередного заседания Стальнухин сказал Postimees, что поскольку он филолог, то он лучше подходит на пост председателя комиссии, чем Ээрик-Нийлес Кросс: «Ээрик – чудесный человек, мы с ним знакомы лет 20, но как практик о школе он ничего не знает».

По словам Ээрика-Нийлеса Кросса, все, что случилось - законно: «Если заместитель председателя комиссии считает, что он не может быть заместителем председателя, он должен подать в отставку, и с его мнением нужно считаться». На критику Стальнухина о том, что Кросс ничего не знает об эстонском языке, он ответить не захотел, подчеркнув, что не считает правильным обсуждать такие высказывания с новым председателем через газеты.

Кросс добавил, что никакой мести в комиссии не будет: «Это же в итоге просто рябь на воде. Я считаю, что мне ничто не мешает работать ни заместителем председателя, ни председателя, ни простым членом. Там же в действительности нет никакой разницы».

Поскольку голосование было тайным, официально неизвестно, кто именно не отдал свой голос за Стальнухина, но ответ на вопрос дает то, что произошло после. А именно, правление Рийгикогу по просьбе проштрафившейся «Отечества» проголосовало за то, что Лотман выходит из комиссии, а вместо него приходит Прийт Сибуль. Это явно указывает на то, кого подозревают в неподчинении.

Говорят, что Стальнухин был крайне зол, ведь место председателя комиссии означает солидную прибавку к зарплате. Он даже не пошел фотографироваться со всей комиссией.

Неожиданно оставшийся без места председателя комиссии Михаил Стальнухин отказался прийти для совместного фото. ФОТО: Erik Peinar / riigikogu

Место председателя парламентской комиссии дает солидную прибавку к жалованию депутата парламента. Исходя из Закона о зарплатах высокопоставленных государственных служащих, – на основании которого платится зарплата парламентариям – коэффициент зарплаты председателя комиссии составляет 0,85, а рядового депутата – 0,65. Это означает, что зарплата простого депутата Рийгикогу составляет 4009 евро, а председателя комиссии – 5243 евро. В качестве заместителя председателя Стальнухин получал бы 4626 евро в месяц.