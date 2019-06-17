Летели в Таллинн, а попали в Копенгаген: авиакомпания Smartlynx отказалась выплачивать компенсацию пассажирам

Как выясняется из жалобы потребителей, в середине рейса пилот сообщил пассажирам о промежуточной остановке в Копенгагене, где произойдет смена экипажа. Пассажиры прождали 3,5 часа, прежде чем самолет вылетел в сторону Таллинна, куда он прибыл в 01.45.

Вскоре пассажиры подали авиакомпании жалобы, в которой ссылались на Регламент Парламента и Совета ЕС №261/2004 об установлении общих правил в области компенсации и содействия пассажирам в случае отказа в посадке, отмены или длительной задержки авиарейса. Авиакомпания отказала в выплате компенсации в размере 1200 евро (600 евро за пассажира).

Так, представитель SmartLynx сообщил комиссии, что задержка была обусловлена наложенными аэропортом Лансароте ограничениями. Поскольку центр управления не смог предоставить для взлета подходящую полосу, самолет был вынужден взлетать с другой, где действуют ограничения по весу воздушного судна. По этой причине самолет не смогли заправить необходимым количеством топлива, чтобы совершить прямой перелет до Таллинна. В этой связи была сделана остановка в Копенгагене для дозаправки.

В связи с задержкой рейса в Копенгагене пришлось сменить экипаж, чтобы не нарушить правила труда и отдыха (максимальное время работы 15 часов и 15 минут). По мнению авиакомпании, имело место непредвиденное обстоятельство, которое она не могла предотвратить.

В своем решении Комиссия по рассмотрению потребительских жалоб сообщила, что, согласно Регламенту ЕС, денежная компенсация пассажирам полагается, если по не зависящим от авиакомпании причин:

– они не смогли совершить посадку на самолет (получили отказ в посадке);

– их перелет («авиарейс») не состоялся (произошла отмена авиарейса);

– их авиарейс, в зависимости от дальности перелета, был задержан на два, три, четыре часа или на более длительный срок (имела место длительная задержка авиарейса).

Авиакомпания назвала причины задержки, но не подтвердила данную информацию документально. По сообщению Smartlynx причиной задержки вылета из Лансароте якобы стал центр управления, который разрешил взлет с полосы, где действует ограничение по весу воздушного судна, из-за чего самолет был вынужден взлетать с недостаточным для осуществления прямого рейса до Таллинна количеством топлива. После приземления в Копенгагене пришлось ждать, когда новый экипаж прибудет из Риги. По мнению комиссии, данные обстоятельства не позволяют авиакомпании отказать в выплате компенсации.

В письме от аэропорта Лансароте говорится, что 22.12.2018 был очень плотный график вылетов самолетов, поэтому иногда рейса перенаправляют на другие взлетные полосы. И такая ситуация якобы наблюдается каждую субботу.

По мнению комиссии, даже если предположить, что время вылета на зависело от действий авиаперевозчика, компания должна была предвидеть, что у экипажа истекало максимально возможное время работы, поэтому сменный экипаж следовало направить в аэропорт Копенгагена заранее, чтобы вылет мог продолжиться сразу же после дозаправки.