Балтфлот РФ на фоне маневров НАТО провел противодесантные учения

"В ходе учений десантно-штурмовой батальон и приданные ему артиллерийские подразделения морской пехоты отработали действия сил в противодесантной обороне. На этапе боевой стрельбы удар с закрытых огневых позиций по десантоопасному направлению нанесли артиллерийские батареи самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", морские пехотинцы для пресечения атаки десантного отряда условного противника применили реактивные системы залпового огня "Град"", - говорится в сообщении пресс-службы БФ, поступившем в "Интерфакс".

По данным штаба БФ, всего в маневрах задействовано более 500 морских пехотинцев, около 70 единиц боевой техники, 10 самолетов и вертолетов.