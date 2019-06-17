От кого защитит туристов шестиметровый забор вокруг египетского курорта

Впервые о строительстве бетонного забора, огораживающего египетский курорт, стало известно в феврале этого года, пишет turizm.ru. Изначально местные власти вообще отрицали даже сам факт грандиозной стройки. Однако затем заявили: стена возводится для того, чтобы защитить популярную туристическую зону курорта Наама Бэй от пасущихся овец и коз. На данный момент строительство под пристальным наблюдением военных завершается, но власти по-прежнему умалчивают о реальных мотивах, побудивших на ее возведения.

По мнению некоторых наблюдателей, потребность в бетонном заборе вокруг курорта появилась после того, как британские спецслужбы заявили, что Шарм-Эль-Шейх не защищен от террористов со стороны пустыни. Именно этот факт многие называют главной причиной действующего запрета на посещение Шарм-эль-Шейха туристами из Великобритании.

Согласно первоначальному плану строительства стены, вокруг популярного египетского курорта должны были появиться бетонные барьеры высотой до 6 метров и порядка 37 километров заграждений с колючей проволокой. Забор должен был иметь несколько входов, открывающих доступ в город. Аналогичные планы возведения стены вокруг города рассматривались местными властями еще в 2005 году. Однако строительство было отложено.